Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ООО "Ростовский Центр Комплектации" динамично развивающаяся компания, основанная на знаниях специалистов в области поставок контрольно-измерительных приборов и автоматики. За более чем 15 летний опыт работы мы заключили долгосрочные контракты с российскими производителями измерительных приборов, автоматики, оборудования для водо- и газо снабжения, оборудования для электробезопасности, а также наладили собственное производство изделий для монтажа. Наши дилерские отношения с заводом-производителем российских манометров и термометров ЗАО "РОСМА" позволило сформировать региональный склад в г. Ростове-на-Дону, что существенно облегчило работу , а также позволило нести полные гарантийные обязательства.

Основным девизом нашей компании является: ГРАМОТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ - ЗАЛОГ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ!!!